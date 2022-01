Latino Affairs Coordinator Hired In Salem

Mayor Kimberley Driscoll Announces The Appointment of Julio Mota, Constituent Services Director & Latino Affairs Coordinator & LGBT Liaison, to Help Provide Constituent Support and Continue Engagement Work with Salem’s Latino Residents, Others

SALEM, Mass.—Mayor Kim Driscoll has announced that Julio Mota has been hired to serve as the new Constituent Services Director & Latino Affairs Coordinator & LGBT Liaison for the Mayor’s Office. In the role, Mota will aid residents navigating City services, programs, and departments, and will particularly focus on strengthening connections with Latino and Latina residents.

Mota, a Salem State alumnus, comes to the position from the City Clerk’s Office and the Salem Housing Authority. He brings years of experience helping to organize Salem’s municipal elections, assisting residents with navigating the application process for public housing, and supporting the City’s vital records office operations.

In addition to the daily work of helping residents with accessing City services and programs, Mota will develop and launch the City’s first community engagement academy, continue Salem’s application process through the Welcoming Cities certification, and work in collaboration with the new Director of Diversity, Equity, and Inclusion and community partners to further the implementation of recommendations from the recent Race Equity Task Force report.

“My years spent in the Dominican Republic, my cross-cultural experiences, and my familiarity with Salem and our municipal operations will ensure that all members of our community will have a voice in the Mayor’s office,” said Mota. “I hope all residents of Salem will see me as their advocate here in City Hall and look forward to working with them, my colleagues with the City, and our partners throughout the community.”

Mayor Driscoll spoke highly of Mota and the position’s importance for the city.

“I’m pleased to welcome Julio to our team,” said Mayor Driscoll. “When we established the position of Latino Affairs Coordinator several years ago it was with the goal of becoming more intentional in our community engagement efforts for all residents of Salem. I am confident that, given his background and his understanding of our city, Julio will continue that record of service and success in this important, ongoing work.”

Read the release in Spanish below.

Alcaldesa Kim Driscoll anuncia nuevo director de servicios a residentes/coordinador de asuntos Latinos

Julio Mota estará proveyendo apoyo y servicios a los residentes; continuará el trabajo de mantener los lazos entre la ciudad y la comunidad Latina y LGBT

SALEM, Mass.—La alcaldesa Kim Driscoll anunció recientemente que ha contratado a Julio Mota como el nuevo director de servicios a residentes/coordinador de asuntos Latinos. En esta posición, él va a ayudar los residentes a navegar los servicios, programas, y departamentos dentro de la ciudad. Él se enfocará en fortalecer la relación con la comunidad Latina también.

Un alumno de la Universidad de Salem State, él llega a la posición de la oficina del secretario municipal y la autoridad de viviendas públicas (SHA). Él tiene años de experiencia organizando las elecciones de Salem, asistiendo al público en el proceso de aplicaciones para un viviendas públicas, y apoyando las operaciones de la oficina de Registros Vitales.

Además de asistir al público con las programas y servicios de la ciudad, él va a desarrollar la primera academia de involucración comunitaria y continuará el proceso de aplicar para certificación a “Welcoming Cities”. Trabajará en conjunto con el director de diversidad, equidad, e inclusión y con miembros de la comunidad para implementar las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Raza (Race Equity Task Force, RETF, por sus siglas en inglés).

“El hecho que yo viví en la Republica Dominicana, mis experiencias entre culturas, familiaridad con Salem y operaciones municipales va a asegurar que todos los miembros de esta comunidad tengan una voz en la oficina de la alcaldesa”, dijo Mota. “Espero que cada persona en Salem me vea como un recurso aquí en el ayuntamiento y estoy listo para trabajar con la ciudad y nuestros compañeros en Salem”.

Por su parte, la Alcaldesa habló altamente de Julio y la importancia de la posición para la ciudad.

“Me complace dar la bienvenida a Julio a nuestro equipo”, dijo el alcaldesa Driscoll. “Cuando establecimos el puesto de Coordinador de Asuntos Latinos hace varios años, lo hicimos con el objetivo de ser más intencionales en nuestros esfuerzos de participación comunitaria para todos los residentes de Salem. Tengo confianza de dados sus antecedentes y su entendimiento de nuestra ciudad, Julio continuará con ese historial de servicio y éxito en este importante y continuo trabajo”.

