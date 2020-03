UndocuFund For COVID-19 Relief Crisis Victims

Immigrant activists and allies raise funds via UndocuFund to address the needs of 400,000 MA workers ineligible for state and federal relief.

BOSTON—The UndocuFund for COVID-19 Relief in Massachusetts is currently raising funds to assist local victims of the worldwide health crisis—both those who have or have been exposed to the virus and those who are struggling from the economic impacts of the workplace and school closures.

An estimated 400,000 undocumented immigrants live and work in Massachusetts. Unlike other victims, undocumented immigrants do not qualify for assistance from Unemployment benefits and other state and federal relief efforts. Even when they do qualify for services, many undocumented immigrants are unlikely to pursue those benefits due to fear of immigration enforcement, lack of familiarity with official institutions, and limited English proficiency.

The Undocufund, a project of Massachusetts Jobs with Justice, Matahari Women Workers’ Center, and the Restaurant Opportunities Center, seeks to address the needs of those Massachusetts workers who are likely to slip through the cracks in other relief efforts.

“Our undocumented neighbors face nearly insurmountable barriers to recovering from the pandemic, but we are already seeing that lawmakers are likely to leave immigrant families out of their recovery plans,” said Lily Huang, Co-Executive Director of Massachusetts Jobs with Justice.

Yamila Ruiz, National High Road Director at One Fair Wage, characterized the Undocufund as a critical intervention in the current crisis.

“Our undocumented siblings were already amongst those in our society who faced the greatest risk factors in the event of a national catastrophe such as the one we are experiencing today, due to a lack of social safety net and support,” Ruiz said. “Decades of de-prioritization of their needs by both local and federal legislators have led us to this point. Now we are creating both national and local mutual aid networks to bridge those gaps as best we can. We encourage workers to apply to this Emergency Fund for immediate cash assistance, and we encourage those who are able to donate to help those most affected by this global health pandemic and the resulting crisis to our economy.”

Monique Tú Nguyen, Executive Director of Matahari Women Workers’ Center, said, “Our economy is sustained by the labor of undocumented workers, yet society may not recognize their dignity and value until times like these. Workers show up for their families and us every day, doing the work that makes life possible. Let’s show up for undocumented families today and support their lives as they’ve always done for us.”

Organizers intend to raise an initial goal of $1 Million, which would allow for 3,000 families and individuals to receive aid. They are partnering with immigrant workers’ centers across the Commonwealth to identify those in need.

Members of the public can donate online and find more information at www.massundocufund.org.

Massachusetts Jobs with Justice is a coalition of over 160 community, faith, and labor groups in Massachusetts organizing working people and allies to fight for the rights of all workers: locally, nationally, and internationally.

[From a News Release]

IN SPANISH

UNDOCUFUND RELIEVE ACTIVADO PARA APOYAR A LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS CAUSADA POR EL COVID – 19

Activistas inmigrantes y aliados recaudan fondos para atender las necesidades de 400,000 trabajadores de MA que no son elegibles para ayuda estatal y federal.

BOSTON—El UndocuFund para el relieve del COVID-19 en Massachusetts actualmente está recaudando fondos para ayudar a las víctimas locales de la crisis mundial – tanto aquellos que han estado expuestos al virus como aquellos que están luchando por los impactos económicos del trabajo y el cierre de escuelas.

Se estima que 400,000 inmigrantes indocumentados viven y trabajan en Massachusetts. A diferencia de otras víctimas, los inmigrantes indocumentados no califican para recibir asistencia de los beneficios de desempleo y otros recursos de ayuda estatal y federal. Incluso cuando califican para los servicios, es poco probable que muchos inmigrantes indocumentados busquen esos beneficios debido al temor a la ley de inmigración, la falta de familiaridad con las instituciones oficiales y el dominio limitado del inglés.

El Undocufund, un proyecto de Massachusetts Trabajos con Justicia, Matahari el Centro de Mujeres Trabajadoras y la campaña national One Fair Wage, busca abordar las necesidades de aquellos trabajadores de Massachusetts que probablemente pasarán por alto en otros esfuerzos de ayuda.

Lily Huang, Co-Directora Ejecutiva de Massachusetts Trabajos con Justicia, dijo: “Nuestros vecinos indocumentados enfrentan barreras casi insuperables para recuperarse de la pandemia, pero ya estamos viendo que es probable que los legisladores dejen a las familias inmigrantes fuera de sus planes de recuperación.”

Yamila Ruiz, Directora de la campaña One Fair Wage, caracterizó al Undocufund como una intervención crítica en la crisis actual: “Nuestros hermanos indocumentados ya se encontraban entre aquellos en nuestra sociedad que enfrentan los mayores riesgos en caso de una catástrofe nacional como la que estamos viviendo hoy, debido a la falta de redes de seguridad social y apoyo. Décadas de de-priorización de sus necesidades por parte de los legisladores locales y federales nos ha llevado a este punto. Ahora estamos creando redes de ayuda mutua nacionales y locales para cerrar esas brechas lo mejor que podamos. Animamos a los trabajadores a que soliciten asistencia inmediata a este Fondo de Emergencia. También animamos a quienes puedan hacerlo, a donar para ayudar a los más afectados por esta pandemia de salud global y la crisis que está afectando nuestra economía.”

Monique Tú Nguyen, Directora Ejecutiva de Matahari, el Centro de Mujeres Trabajadoras, dijo: “Nuestra economía está sostenida por el trabajo de los trabajadores indocumentados, sin embargo, la sociedad no reconoce su dignidad y valor hasta momentos como estos. Los trabajadores están ahí para sus familias y nosotros todos los días, haciendo el trabajo que hace posible la vida diaria. Pongamos la cara hoy para las familias indocumentadas para apoyarlos como siempre lo han hecho por nosotros .”

Organizadores tienen la intención de recaudar una meta inicial de $ 1 millón, que permitiría que 3.000 familias e individuos reciban ayuda. Se están asociando con centros de trabajadores inmigrantes en todo el estado para poder identificar a los que necesitan ayuda financiera.

Los miembros del público pueden donar en línea y encontrar más información la página web: www.massundocufund.org.

Massachusetts Trabajos con Justicia es una coalición de más de 160 grupos comunitarios, religiosos y laborales en Massachusetts que organiza trabajadores y aliados para luchar por los derechos de todos los trabajadores: local, nacional e internacional.

[De un Comunicado de Prensa]